نشرت الفنانة رنا رئيس تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن وفاة والدها ظهر اليوم عبر خاصية استورى. وقالت رنا رئيس : ""أبويا وحته مني عماد رئيس في ذمة الله". و اعلنت رنا عن وفاة جدها امس عبر حسابها على انستجرام أيضا. وقالت رنا :"توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا وجدي وصاحبي وكل حياتي وحبيب أيامي محمد دسوقي، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدمة جديدة.. وفاة والد رنا رئيس بعد ساعات من رحيل جدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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