بـ فرو أسود.. صوفينار تبهر متابعيها بـ إطلالة جريئة

نشرت الراقصة صوفينار، صورة لها من أمام الأهرامات، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "صوفينار" خلال الصورة بإطلالة شتوية جذابة وهي مرتدية فرو اسود انيق وتركت شعرها الأسود منسدلاً على كتفيها بطريقة مميزة.

وكانت أحدث أعمال صافينار على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

وكشفت الراقصة صوفينار، كواليس علاقتها المتوترة مع زوجها ورفضه قيامها بالرقص.

وقالت صوفينار في حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج " الترابيزة"، :" مديرة أعمالي جابت عقد شغل لي في البحرين لمدة 3 شهور للرقص هناك ووافقت على الفور".

وأضافت صوفينار:" زوجي كان يرفض الرقص وقعدت 3 سنوات بدون رقص تنفيذا لرغبته"، مضيفة: "مضيت على العقد ووافقت على الشرط الجزائي الكبير".

وتابعت صوفينار:" كلمت جوزي وقتها وقلت له هسافر البحرين شغل، ورفض وقلت له العقد به شرط جزائي مليون دولار".

وأكملت صوفينار:" أصريت على التوقيع على العقد رغم الشرط الجزائي الكبير كي لا يتمكن زوجي من فسخ هذا العقد وكان لدي رغبة شديدة في الرقص مجددا".

وأضافت صوفينار: "زوجي زعل مني جدا بسبب قراري بالرقص مجددا، مضيفة: "العيب اللي كان في زوجي كان بيحب الستات، ولما كنت بمشي معاه الرجالة كلها كانت بتبص عليه وهو بيتفرج على ستات تانية".