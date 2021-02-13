“القصة الحقيقية لأحمد والزركه” إصدار للموريتاني محمدو ولد الصلاحي

نواكشوط – العمانية:

صدرت للكاتب الموريتاني محمدو ولد الصلاحي مؤخراً رواية بعنوان “القصة الحقيقية لأحمد والزركه”. وتتناول الرواية حياة البادية في موريتانيا والروابط العميقة القائمة بين رجل البادية الرحّال وجمله الضائع وكذا قدرته الفائقة على الحفاظ على نمط حياته وسط تغييرات كبيرة ومتلاحقة. وفي تفاصيل الرواية، يملك أحمد قطيعا من الإبل، مثلما كان والده قبله ومثلما سيكون ابنه الصغير بعده. وتخضع أيام أحمد والعائلات الرحّالة الأخرى لقانون ترسمه مواسم السنة المتعاقبة وحاجات قطعان الإبل والأساطير والقصص الغنية التي تربط حياته بقرون من التقاليد. لكن هذا العالم يصبح مهددا من طرف المحتلين الفرنسيين الذين يلوحون في الأفق. ويتصادف صدور الرواية مع عرض فيلم “الموريتاني” الذي يستوحي قصته من كتاب “يوميات غوانتانامو” الذي كتبه “ولد الصلاحي” أثناء إقامته في سجن “غوانتانامو” الأمريكي لأربع عشرة سنة.

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