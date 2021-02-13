5 تصريحات جريئة لـ نادية الجندي مع "أبلة فاهيتا" بينها استعدادها لطلب الزواج من شاب يصغرها سنا

نادية الجندى حلت ضيفة على برنامج "ابلة فاهيتا" الذي تقدمه الدمية فاهيتا والذي يعرض على قناة "ON"، وأثارت الفنانة المصرية الشهيرة الجدل بتصريحاتها الجريئة في البرنامج، وتأكيدها على عدم رفضها الزواج من شخص يصغرها في السن أو أن تطلب منه الزواج في حال إعجابها به.

نادية الجندي: "الحب ليس له عمر ومستعدة لطلب الزواج من شخص أعجبت به"

نادية الجندي كشفت أثناء لقائها مع الدمية فاهيتا عن أكثر من إجابة حول فكرة الزواج أثارت جدلا واسعا منها أنها ترفض الزواج في هذا الوقت، لكن أكدت أنها من الممكن أن تقبل الزواج من شخص أصغر منها في السن إذا كان هناك علاقة حب تجمعهما، حيث أوضحت أن الحب لا يرتبط بالعمر، وأشارت أنه من الممكن ان تتقدم للشخص الذي تشعر بالحب اتجاهه، ولا تجد حرجا في هذا، كما أكدت أنها مستعدة أن تغفر لزوجها أي خطأ في حال قدم لها عقد الماس كهدية.

نادية الجندي: "الجميع يخضع لعمليات البوتكس والتسوق بالنسبة لي أهم من الارتباط"

نادية الجندي أشارت أن التسوق بالنسبة لها أهم من فكرة الزواج أو الارتباط، وأنها تثق في نفسها ولا ترفض فكرة أن تدعو رجلا للعشاء وأن تكون بمفردها، كما اعترفت نجمة الجماهير بخضوعها لحقن البوتكس، كما أكدت أن أجرها في الأعمال التي تشارك فيها تقوم بصرفه على الملابس التي تشارك بها في أفلامها، وأنها لا تزال تحتفظ بهذه الملابس حتى الآن على الرغم من مرور كل هذه السنوات الطويلة، كما شددت النجمة المصرية على عدم وجود نجمة قادرة على تقديم سيرتها الذاتية، حيث أوضحت انها الوحيدة القادرة على تقديم ذلك وهذا تعتبره ثقة في النفس وليس غرورا.

نادية الجندي: "لا توجد نجمة الجماهير إلا نادية الجندي"

نادية الجندي كشفت عن محاربة بعض النجمات لها خلال مسيرتها الفنية الطويلة، وأكدت أنها تعرضت لمثل هذه النوعية من المواقف منذ انطلاقتها وحتى الآن، كما شددت على أنه لا يستحق لقب "نجمة الجماهير" إلا نادية الجندي، وعن علاقتها بطليقها محمد مختار فأكدت أنها لا تعتبره فقط زوجها السابق بل هو أيضا شريك نجاحها وأن علاقة الود والاحترام قائمة بينهما حتى الآن على الرغم من الانفصال.

نادية الجندي تحدثت كذلك عن أكثر المواقف غرابة مع معجبيها حيث أكدت أن هناك أحد المعجبين حرص على التواجد بشكل دائم أسفل منزلها، مما شكل لها حالة من الخوف لذلك اتصلت بالشرطة من اجل انقاذها، بينما أشارت إلى أن هذا المعجب تعتقد انه لم يكن بقواه العقلية فعند إلقاء القبض عليه قام بأشياء غريبة منها خلع ملابسه.