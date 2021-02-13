استقبال حافل لـ محمد هنيدي في عرض مسرحية "صباحية مباركة".. بالفيديو

محمد هنيدي حضر أحد عروض مسرحية "صباحية مباركة" التي يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم، وقد حرص الفنان أشرف عبدالباقي مخرج المسرحية على الاحتفال بتواجد الفنان المصري الكبير وكذلك تقديمه للجمهور.

استقبال حافل لمحمد هنيدي في مسرحية "صباحية مباركة"

أشرف عبدالباقي نشر على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من فيديو لحضور الفنان محمد هنيدي لعرض مسرحية "صباحية مباركة" حيث حرص أشرف عبدالباقي بعد انتهاء عرض المسرحية على تقديم الفنان محمد هنيدي على خشبة المسرح، وعقب ظهور الأخير استقبله الجمهور بشكل حافل وبتصفيق متواصل، كما رحب به فريق عمل المسرحية الذي لم يكن على علم بوجود الفنان الكبير بين الجمهور الذين تواجدوا لمشاهدة العرض المسرحي، وقدم هنيدي التحية لفريق عمل المسرحية، كما عبر أشرف عبدالباقي عن سعادته لحضور زميله ودعمه لنجوم العمل.

نجوم "صباحية مباركة" يحتفلون بحضور محمد هنيدي العرض

نجوم مسرحية "صباحية مباركة" حرصوا كذلك على نشر العديد من الصور التي تجمعهم مع الفنان محمد هنيدي حيث نشر محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" مجموعة صور لفريق المسرحية مع الفنان محمد هنيدي بعد انتهاء العرض، وحرص أوس أوس على تقديم التحية للفنان الكبير على حضور العرض فكتب: "شرفنا ونورنا النهاردة في مسرحية (صباحية مباركة) النجم الكبير نجم الكوميديا الفنان محمد هنيدي شرفتنا ونورتنا يا كبير ويارب يكون العرض عجبك واتبسطت معانا"، بينما كتب علي ربيع: "عرض اليوم (صباحية مباركة) نورتنا يا نجم النجوم محمد هنيدي"، كما كتب حسام داغر تعليقا على حسابه على "انستجرام" فقال: "حبيبي و اخويا الي نورني النهاردة في مسرحية (صباحية مباركة) أحلي يوم في الدنيا".

نجاح كبير لمسرحية "صباحية مباركة" لعلي ربيع وأوس أوس

"صباحية مباركة" بدأت عروضها لأول مرة في شهر أغسطس الماضي، وحققت نجاحا كبيرا، وهي تعد من الأعمال التي جمعت مجموعة من نجوم مسرح مصر منهم الفنان علي ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس"، كما يشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان سليمان عيد وأحمد سلطان، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ونيفين التوني، وملك ياسر، وجابر فراج، وضحى نصر الدين، والعمل من تأليف احمد عبد الوهاب، وكريم سامي، وإخراج أشرف عبد الباقى الذي يستعد خلال هذه الفترة من أجل تقديم سيت كوم مسرحي على شاشة قناة "dmc" والذي من المقرر أن يبدأ يوم 19 فبراير الجاري وروج الفنان لعمله الجديد عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "أول سيت كوم مسرحي (اللوكاندة) كل يوم جمعة الساعة ٨ مساءً علي قناة DMC ابتداءً من ١٩ فبراير".