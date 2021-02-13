النجوم يحتفلون بعيد ميلاد الفنانة أحلام ويصفونها بأنها "أطيب قلب" ..اليسا ونادين نجيم الأبرز

عيد ميلاد الفنانة أحلام يأتي مميزا هذا العام لتزامنه مع طرحها ألبومها الغنائي بعد طول انتظار بعنوان "فدوة عيونك"، بينما سارع العديد من زملائها النجوم الى تقديم اجمل معايدات التهاني لها مطلقين عليها لقب "أطيب قلب" وبينهم اليسا ونادين نسيب نجيم وعبد الله الرويشد وغيرهم.

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد الفنانة أحلام

هنأ النجوم زميلتهم النجمة أحلام بمناسبة عيد ميلادها الموافق في 13 فبراير، فوصفت اليسا المحتفى بها بأنها "أطيب قلب" وكتبت لها معايدة على تويتر جاء فيها :" كل سنة وإنتي الحب والفرح والنجاح وين ما كنتي. أطيب قلب وأحلى صديقة بحبك من كل قلبي وان شاء لله ما تشوفي إلا كل خير و صحة ونجاح".

الفنانة نادين نسيب نجيم، توجهت بأمنيات مميزة للفنانة أحلام وكتبت لها عبر تويتر :" لأختي وحبيبة قلبي والقلب الطيب كل سنة وانتي بخير حبيبتى بتمنا لك سنة سعيدة والصحة وراحة البال ويكون النجاح رفيقك عالطول يارب".

الفنان عبد الله الرويشد عايد النجمة أحلام عبر تويتر وكتب لها :"كل عام وأنتِ بخير عزيزتي ،أهديك من الألبوم الجميل الأغنية الأجمل #تشرق_الشمس_وتغيب".

من جهتها، عايدت مها الحاج مديرة أعمال احلام ، الفنانة الإماراتية ونشرت صورا لها اثناء احتفالها معها بألبومها وكتبت لها :" كل عام وانتي نبض قلبي .. كل عام وانتي اختي وحبيبتي وصديقتي ورفيقة دربي .. كل عام وانتي عمري كله".

النجمة سيرين عبد النور كتبت لأحلام: "كل سنة وانت بخير وصحة ونجاح كل الحب الك بعيدك وبعيد الحب الله يحميكي ويخليلك عائلتك وجمهورك"، وعايدتها ماغي بو غصن، قائلة: "ينعاد عليكي أم فاهد بالصحة والخير ودوام التألق يا غالية بحبك".

وكتبت نجوى كرم، قائلة:" عقبال المية يا ملكة ان شاء الله إيامك نجاح بتلبقلك الحياة لأنك مليانة فرح"، اما نوال الزغبي فهنأت احلام قائلة :"كل عام وانت بالف خير وصحة ونجاح، انت ملكة بقلبك ونفسيتك الحلوة وانشالله على طول مالكة قلوب ومحبة الناس Happy birthday love u sooooo".

من جهتها، ردت أحلام على معايدات زملائها وجمهورها قائلة :"كل عام وانا بكم بخير كل عام وانا اكبر بكم شكراً من القلب".

أحلام تطرح ألبوم الجديد "فدوة عيونك"

أحلام احتلت مع بداية شهر فبراير 2021 موقع تويتر بعدما طرحت ألبومها الجديد "فدوة عيونك"، وكشفت عن مفاجآت الألبوم وأولها تصوير أغاني الألبوم في كليبات خاصة، بالإضافة إلى المفاجآت الأخرى في الأغاني وفريق عمل الألبوم.

وطرحت أحلام الألبوم كاملاً على تطبيق "فن بوكس" وبالتعاون مع شركة "روتانا"، واحتفلت مع جمهورها وزملائها بمراحل طرح أغاني الألبوم، وتصدرت موقع تويتر بعد نشرها صور ومقاطع كليبات أغاني الألبوم، والتي اعتبرها الجمهور أبرز مفاجأة في الألبوم، واعجبوا بطريقة طرح الأغاني والدعاية لها.

وخطفت أحلام الأنظار بسبب إطلالاتها وتصويرها لجميع أغاني الألبوم، وكشفت عن أسماء فريق عمل ألبومها الجديد، والذي ضم أسماء كبيرة في مجال الشعر والموسيقى مثل الأمير خالد الفيصل، والأمير عبد الرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبد الله، والأمير محمد بن عبد العزيز، ومعالي رئيس هيئة الترفيه تركي آل شيخ، وقوس ومساعد الرشيدي وفيصل الشعلان والشاعرة معتزة والجادل وغيرهم.

كما ضم الألبوم الموسيقيين خالد عز وهشام السكران ومشاري اليتيم وسهم وطلال وصادق الشاعر وأحمد الهرمي وناصر الصالح ومدحت خميس وأسامة الهندي، وغيرهم من أهم النجوم في الوطن العربي، ويتضمن ألبوم أحلام الجديد، عدة أغاني من بينها "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت الا عليك".