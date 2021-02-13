في يوم الحب .. نجمات ما يزلن بدون شريك حياة وتتصدرهن مي عز الدين ونيرمين الفقي

العديد من نجمات الوسط الفني لا يخفين رغبتهن بالزواج ولقاء شريك الحياة المنتظر واختبار قصة حب رومانسية برفقته وصولا الى تأسيس أسرة سوياً، إلا انهن يؤمنّ بأن "الحب والزواج ليس اختياراً انما هو قدر"، وما يزلن بالتالي بدون شريك حياة ولم يدخلن الى اليوم القفص الذهبي، فدعونا نلقي نظرة على أبرز النجمات اللواتي ما يزلن بدون شريك حياة.

نيرمين الفقي

الفنانة المصرية نرمين الفقي، البالغة من العمر 48 عاماً، لم يسبق لها أن خاضة تجربة الزواج حيث ما تزال عازبة لكنها تؤمن بمقولة بأن الحياة لا تعطي للإنسان كل شيء، وتحدثث في لقاء تلفزيوني سابق عن سبب عدم ارتباطها قائلة: "عندما كنت صغيرة تلقيت عروضًا كثيرة للزواج، ولكني كنت أرفضها لرغبتي في البقاء بجوار والدتي خصوصًا بعد مرضها".

نرمين الفقى لفتت ايضا الى ان السبب في عدم زواجها الى الآن لأن العروض التي عرضت عليها لم تكن مناسبة كاشفة بأنها ترغب برجل بمعنى الكلمة وأن يكون انسانا محترما وأن يتمتع بالثقة في نفسه وأيضا الثقة في المرأة التي يحبها ويرتبط بها، وليس ارتباط عن طمع فيها.



مي عز الدين

رغم اختبار الممثلة مي عز الدين الكثير من قصص الحب وارتدائها الفستان الابيض في المسلسلات، إلا ان مي عز الدين البالغة من العمر 41 عاما ما تزال عازفة عن الزواج ولم تلتقي بعد بشريك حياتها المناسب الذي يدخلها الى القفص الذهبي.

اما عن أسباب عدم زواجها فتقول مي عز الدين ان بحثها عن الحب هو سبب عدم زواجها حتى الآن.

منة شلبي

الفنانة منة شلبي تؤكد في تصريح سابق لها مع إسعاد يونس بأنها لم تجد شريك الحياة المناسب لها الى الآن وبأنها لا ترفض الزواج في المطلق لكن لم يكتب لها زواجاً ناجحاً مثل مسيرتها الفنية، مشددة على ان كل بنت في العالم تحلم بالزواج والحب وتكوين أسرة.

وتحدثت منة شلبي عن مواصفات رجل أحلامها وقالت إنها الآن أصبحت غير مقتنعة بما يسمى "فتى الأحلام"، ولكنها تبحث عن صفات معينة في شريك حياتها أو أصدقائها وأهمها الصدق والطيبة وان لا يكون مزيفاً.

الفنانة اللبنانية يارا تنضم لقائمة النجمات العازبات حيث لم تلتقي لغاية اليوم بفارس احلامها مشددة على أن تحلم كباقي الفتيات بالزواج وتكوين أسرة.

وتقول يارا عن اسباب عدم ارتباطها "هناك الكثير يخشون أن يتقدموا لي حيث حدث في ذات مرة أن تقدم لي شخص لكنه كان خائف ، وأعتقد أن سبب تخوفهم من التقدم لى يعود إلى خوفهم من التعامل مع شخصية تكون مشهورة لذلك يكون هناك رهبة لديهم".

ميس حمدان

الفنانة الأردنية (39 عاماً) التي بدورها عاشت اجمل قصص الحب في اغنياتها وأعمالها الفنية، إلا أنها لم تلتقي بشريك حياتها الفعلي الى اليوم اما السبب فيعود الى رفضها الإرتباط بدون أن يخفق قلبها بقوة لفارس أحلامها المنتظر.

وتقول ميس حمدان بهذا الإطار :" أنا أبحث عن الحب..ولن أتزوج بدونه مهما قيل لي بأن الحب يذهب بعد الزواج؟ لا أستطيع أن أعيش مع رجل لا أكنّ له مشاعر حب حتى لو تبدّلت لاحقاً. الأهم أن يكون الحب في البداية. وأرجو ألاّ أضطر للزواج كي أنجب طفلاً فقط، أو لئلا أكمل حياتي بمفردي".