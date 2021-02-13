رسالة غزل من شيرين عبد الوهاب لزوجها حسام حبيب بمناسبة يوم الحب .. شاهدوا

شيرين عبد الوهاب احتفلت بشكل مميز بيوم الحب من خلال رسالة رومانسية وجهتها لزوجها المطرب حسام حبيب، بينما تفاعل قطاع واسع من جمهورها مع رسالتها.

شيرين عبد الوهاب تغازل حسام حبيب في يوم الحب

شيرين عبدالوهاب نشرت عبر حسابها على "تويتر" صورة لزوجها الفنان حسام حبيب وجهت من خلالها رسالة رومانسية غازلته بها بمناسبة يوم الحب، حيث عبرت الفنانة المصرية عن مقدار حبها لزوجها وحالة الأمان والدفء التي تشعر بها معه خلال هذه الفترة من حياتها، وامنياتها بأن تستمر علاقتهما لنهاية العمر حسب وصفها، فكتبت شيرين عبدالوهاب: "بحبك، ربنا ما يحرمني من دقات قلبك اللي بنام على صوتهم كل يوم، و يديمك ليا نعمة لآخر العمر".

رسالة جديدة من شيرين عبدالوهاب للرد على شائعات خلافها مع حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب اعتبر جمهورها أن رسالتها على الرغم من توجيهها لزوجها بمناسبة يوم الحب، لكنها أيضا رسالة لكل من سعى لنشر الشائعات حول وجود توتر في العلاقة التي تجمع كل من حسام حبيب وزوجته، حيث أوضحت رسالة شيرين عبدالوهاب لزوجها على مدى قوة العلاقة التي تجمعهما وأن لا وجود لأي خلافات كما يحاول البعض أن ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صور خلال الأيام الماضية لكل من الثنائي أثناء رحلتهما الأخيرة إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث ظهرت شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب أثناء التقاط صور مع المعجبين والجمهور في ظهورهما العلني الأخير بعد فترة من الاختفاء والغياب عن الأضواء، وينتظر قطاع كبير من جمهور الثنائي طرح أعمال غنائية جديدة لهما، والتي حضرا لها خلال الفترة الماضية.

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب وأصالة على مسرح المجاز

شيرين عبدالوهاب كان من المقرر أن تشارك في حفل هو الأول لها هذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في إمارة الشارقة وعلى مسرح المجاز، لكن بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها من قبل دولة الإمارات تقرر تأجيل إقامة الحفل إلى موعد آخر لم يتم الكشف عنه حتى الآن، وقد نشرت الفنانة المصرية قرار تأجيل حفلها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" فكتبت: "تزامنا مع الاجراءات و تدابير الصحة الاحترازية بدولة الامارات العربية المتحدة تم تأجيل حفل يوم ١٩ بالشارقة على مسرح المجاز لاشعار آخر. إن شاء الله لقائنا قريب"، وكان من المقرر كذلك أن تشارك الفنانة أصالة في نفس الحفل على مسرح المجاز يوم 19 فبراير.