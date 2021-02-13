طرح الفنان حميد الشاعري أغنية جديدة بمناسبة احتفالات عيد الحب بعنوان "الحلوين بزيادة"، بمشاركة المطربه الشابة چوري احدث الاصوت التي يقدمها الشاعري فى مشواره الفني الذي قدم فيه العديد من النجوم الكبار على مستوي الوطن العربي.
الاغنية من كلمات أحمد حبيب وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع حميد الشاعري، والاغنية من انتاج شركة كامب وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.
جدير بالذكر أن حميد الشاعري ساهم من قبل في تقديم مجموعة من الأصوات الشابة في وقتها أصبحت نجوما على الساحة الفنية حاليا، منها مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من الشباب الجدد، منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية في تطوير الموسيقى المصرية، جعلت منه رائدا لجيله في وقتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حميد الشاعري يقدم چوري أحدث اكتشافاته بدويتو "الحلوين بزيادة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.