الأكمام مكشوفة.. سلاف فواخرجي تستعرض أنوثتها على البحر

حرصت الفنانة سلاف فواخرجي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات والانستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير على البحر.

تألقت سلاف فواخرجي في الصور بإطلالة عصرية، وارتدت فستاناً طويلاً وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض المزين بنقوشات الورد ذات اللون الأخضر، بالإضافة إلي ذلك تميز بشق من الجانب كشف عن ساقيها ما منحها إطلالة ملفتة.

ظهرت سلاف فواخرجي حافية القدمين، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سلاف فواخرجي على خصلات شعرها الانسيابي البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا مُرتكزًا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

وعلّقت سلاف فواخرجي قائلة: "بين البحر وسلاف حكايات بعيدة.. مسيجة بالعزيمة والجمال سلاف فواخرجي ملكه مجيد زهر".