حرصت الفنانة سلاف فواخرجي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات والانستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير على البحر.
تألقت سلاف فواخرجي في الصور بإطلالة عصرية، وارتدت فستاناً طويلاً وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض المزين بنقوشات الورد ذات اللون الأخضر، بالإضافة إلي ذلك تميز بشق من الجانب كشف عن ساقيها ما منحها إطلالة ملفتة.
ظهرت سلاف فواخرجي حافية القدمين، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سلاف فواخرجي على خصلات شعرها الانسيابي البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا مُرتكزًا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.
وعلّقت سلاف فواخرجي قائلة: "بين البحر وسلاف حكايات بعيدة.. مسيجة بالعزيمة والجمال سلاف فواخرجي ملكه مجيد زهر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأكمام مكشوفة.. سلاف فواخرجي تستعرض أنوثتها على البحر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.