ممكن أتجوز واحد أصغر مني.. تعرف على عدد زيجات نادية الجندي

تصدرت الفنانة نادية الجندى تريند جوجل بعد ظهورها فى برنامج "الدبوبليكس" الذى تقدمه الدومية ابلة فاهيتا وكشفت خلاله عن تفاصيل حياتها الفنية والشخصية.

وتزوجت نادية الجندى مرتين فقط فعقب انفصال الفنان عماد حمدى ودلوعة الشاشة المصرية شادية، تعرف على نادية الجندي، لأول مرة في فيلم "زوجة من الشارع"، وكان عمرها حينها 15 عامًا فقط، وكانت هناك قبلة في الفيلم جمعته بنادية، وتكرر إعادة المشهد أكثر من 7 مرات بسبب ارتباكها، وكان عماد حمدي مهتمًا بها، ويقوم بتوصيلها هي ووالدتها يوميًا بعد انتهاء التصوير، وبالفعل تزوجا، وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام.

وكانت الزيجة الثانية لنادية الجندي والأخيرة المعلن عنها من المخرج محمد مختار، الذي عمل قبل لقائه بها في السلك الدبلوماسي، وأخبرها برغبته في دخول مجال الإنتاج السينمائي، وعرض عليها رواية "الباطنية" وعُرض الفيلم عام 1980.

لم يكن الفيلم الأخير الذي أنتجه مختار لنادية الجندي، بل أنتج لها "وكالة البلح" عام 1982، وأثمر هذا التعاون عن الإعلان عن شراكة حياتية، إذ جرى الزواج بينهما في منتصف الثمانينيات وانفصلا بعد زواج استمر 20 عامًا.

وكانت قالت نادية الجندي، أنا بعشق الرقص والفن والغناء، ولما قدمت رقص في الأفلام بيكون الفيلم حاكم عليا بأنى أرقص عشان فيلم استعراضى أو بعمل دور لراقصة، زى مثلا وداد الغازية دى شخصية حقيقية وكان لازم أرقص رقص غوازى، والممثلة الشاملة قليلة جدا.

وردت الفنانة نادية الجندي على بعض الأسئلة السريعة، خلال استضافتها في برنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، وكانت إجاباتها، أنا بمشى حافية على الأرض عادى وده صحى جدا، وبخاف من الصرصار، وممكن اتجوز واحد أصغر منى لو بحبه.