ياسمين عبد العزيز تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها .. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام .
وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : جمالك - قمر - ربنا يحفظك
يذكر أن احدث أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020.
تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.
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