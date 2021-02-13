شادي محرز يطرح أحدث أغانيه "رموز" في أول تعاون مع الفنان الأمريكي "نيسلي"

أطلق الفنان شادي محرز الشهير ب "ميريز" دويتو مع الفنان الأمريكي "نيسلي" بعنوان رموز، وهي من كلمات شادي محرز و نيسلي وألحان طلال الطمبولي، حيث تعد أول تعاون لـ"نيسلي" مع مغني راب من مصر.

وحققت الأغنية عدد كبير من المشاهدات بعد ساعات من طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وساوند كلاود تجاوز ال٣٠٠ الف مشاهدة، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بين مصر وأمريكا من إخراج يوسف رمزي.

تأتي رموز بعد النجاح الذى حققته أغنية "ليتل بيت" التي أصدرها شادي محرز و حققت أرقام مشاهدات ممتازة قبل أيام.

ويستعد شادي للتحضير لألبومه الجديد الذي من خلاله يتعاون مع العديد من الملحنين و الكتاب المتميزين لإطلاقه في العام القادم.