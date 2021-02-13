بـ الأحمر الناري.. شيما الحاج تخطف الأنظار على إنستجرام

شاركت الفنانة شيما الحاج، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" .

وظهرت شيما الحاج بإطلالة أنيقة مرتدية فستان عاري الكتفين ومكشوف الصدر باللون الاحمر الناري وتركت خصلات شعرها بطريقة ناعمة أعلى الكتف لإبراز أنوثتها الجذابة ومن الناحية الجمالية، وضعت المكياج الساحر المرتكز على الألوان الترابية.

ويعرض حاليًا للفنانة شيما الحاج مسلسل سكن البنات وتجسد في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر رياحنة محمد نجاتي هاجر الشرنوبيي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.

غيرت شيما الحاج اسمها إلى اسم شيماء يونس، وتظهر به في تتر المسلسل لأول مرة بعد قرار عودتها إلى الفن بعد ابتعاد دام أكثر من عامين عقب الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها.

شيما الحاج من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية لأن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة.