بفستان أحمر.. لقاء سويدان تنشر فيديو بـ المرجيحة

نشرت الفنانة لقاء سويدان مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لقاء سويدان في الفيديو بإطلالة صيفية، مرتدية فستاناً أحمر، وتسريحة شعر بسيطة، وهي على "المرجيحة" وعلقت علي الفيديو: "صباح الخير".

واعتمدت لقاء سويدان على تسريحة شعر منسدلاً أعلى الكتف بطريقة ناعمة، مع إبراز ملامحها بالمكياج الجذاب، نالت إعجاب متابعيها.

يُذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.

وشاركت مؤخرا ببطولة مسرحية "سيد درويش" بمشاركة محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غادة كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، ومازن تركى