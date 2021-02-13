بمناسبة عيد الحب .. إسلام زكي يطرح أغنية أجمل واحدة في حياتي غدا

يطرح الفنان إسلام زكي أغنية جديدة بعنوان "أجمل واحدة فى حياتى" بمناسبة عيد الحب، والذي تحل مناسبته السنوية، غدا، 14 فبراير.

الاغنية من كلمات محمد حسن، وألحان إسلام زكي، وجيتار أحمد حسين، وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة".

وقال الملحن والمطرب إسلام زكي، إنه يستعد لطرح عدة أعمال غنائية الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف إسلام زكي، في تصريح لـ "دوت الخليج": "أجلت البومي نظرًا لظروف الألبومات الكتير اللي بتنزل الفترة دي، وممكن إن شاء الله عى مدار شهر واحد الحالي أبدأ أنزل أغاني".

وتابع قائلًا" "في أغنية مع الفنانة هيفاء وهبي في البومها القادم بس مش عارف الالبوم هينزل امتى، هي كلمات تامر حسين ولحني وتوزيع أحمد الموجي ومكس وماستر سلمان دميان".

واختتم حديثه: "إن شاء الله الالبوم بتاعي اول ما هيبقى جاهز هعلن عن تفاصيله كلها وإن شاء الله مش هتأخر عن شهر يناير لو محصلش حاجة ليها علاقة بظروف الكورونا تعطل الموضوع أكتر من كدة".