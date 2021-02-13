هاني رمزي يهنئ جمهوره بعيد الحب

هنأ الفنان هاني رمزي، جمهوره، بعيد الحب، من خلال صفحته على موقع الصور الشهير، انستجرام.
ونشر هاني رمزي، صورة له، وعلق عليها: "Happy valentines day to all of you happyvalentinesday عيد الحب عيد الحب".
وكانت آخر أعمال هاني رمزي فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.
وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة
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