مشهد الأكشن الذي جعلني أعشق السينما.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ نبيلة عبيد

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مشهدًا للفنانة المصرية نبيلة عبيد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وعلق ال الشيخ على الفيديو، " مشهد الاكشن الذي جعلني اعشق السينما ... لن يتكرر ... وكان ملهما لكثير من الافلام بعد ذلك، مثل فيلم tomb raider ".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، حقيقة عودته للاستثمار في مجال الرياضة في مصر خلال الفترة المقبلة، بعدما انتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن عودته عبر شركة استادات التي تهتم بمجال الرياضة والاستثمار فيه.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لازلت أعيد وأكرر لا علاقة لي بالاستثمار في الرياضة في مصر من قريب او بعيد ولم اتملك اي شركة في هذا الخصوص ... وعلاقتي بالأخ سيف الوزيري العملية منتهية منذ فترة ... لا نية لي بالاستثمار الرياضي في جمهورية مصر الان ولا مستقبلًا ... ارجو تحري الدقة وعدم الالتفات للاشاعات المغرضة ... تركي آل الشيخ اذا عمل شيء يصرح فيه ولايوجد لدي ما أخفيه ... حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد والمملكة العربية السعودية وكل بلادنا العربية ... تحياتي".