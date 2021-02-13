يستكمل صناع فيلم "آخر نيزك" تصوير باقي مشاهد الفيلم المتبقية، بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرّر الانتهاء من التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدخل غرفة المونتاج من بعدها استعدادًا لعرضه.
وقال مخرج الفيلم ميدا، في بيان صحفي، بأنه انتهى من تصوير جزء كبير من أحداث فيلم "آخر نيزك" داخل استوديو بمدينة الانتاج الإعلامي، بحضور جميع أبطال العمل.
فيلم "آخر نيزك" يعد التجربة الأولى في الشرق الأوسط لصناعة فيلم يتم عرضه على شاشات 3d ثلاثية الأبعاد، وهو ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على مجموعة من الجرافيك والتأثيرات، وتدور قصته حول قضية التطور التكنولوجي وتواجد الروبوتات وصراعها مع البشرية .
يذكر أن فيلم "آخر نيزك" يضم نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد عز، حمزه العيلي، احمد عبد الله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، السورية نيرمين شوقي، اللبناني جاد ابو على، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيلم «آخر نيزك» يدخل غرفة المونتاج الأيام المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.