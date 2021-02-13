عيد حب سعيد لكل من يعرف معنى الحب.. إنجي خطاب توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

وجهت الفنانة انجى خطاب رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت انجى خطاب على الصورة : "عيد حب سعيد لكل من يعرف معنى الحب ، لكل من يحفظ ويحترم من يحب ". يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

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