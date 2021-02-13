مفيش حد نمبر وان على طول.. أحمد الفيشاوي يفتح النار على محمد رمضان

أكد الفنان أحمد الفيشاوي أنه الوحيد القادر على الرد على الفنان محمد رمضان.
وأوضح الفيشاوي خلال استضافته فى برنامج إذاعى للاعلامية انجى علي، أنه المؤهل الوحيد للرد على محمد رمضان لأنه مطرب راب، وزملاؤه الممثلون ليس لديهم منصة للرد عليه.
وشدد على أنه لا شيء اسمه بني آدم "نمبر وان" طوال الحياة، كما يلقب محمد رمضان نفسه، لأن الإنسان لا يظل في القمة طوال الوقت، ودائما ما يتعرض لانتصارات وهزائم، وهو ما يسمى بـ"تجارب الحياة".
وأضاف أحمد الفيشاوي أن محمد رمضان لم يعتذر عن الإساءة له، وأنه قدم أغنية يردد فيها كلمات مثل "أديك بالبانص" و"أنا بعمل أول مليار كنت قاعد جنب أمك على الكنبة".
ورد الفيشاوي على هجوم رمضان عليه قائلا: "طبيعي أن يقول هذا لأننا كنا حققنا مليارات كثيرة قبله، وأنا أشعر بالضيق وشعرت أن الموضوع أصبح بزيادة، ولا أريد أن أترك ضغينة في قلبي، وسأرد عليه في أغنية "نمبر 2"، ولو لم أكن مطرب راب كنت سأتجاهل الموضوع مثل زملائي".
وتابع أن أغنيته "نمبر 2" بها شق مزاح، وشق جاد يطالب فيه محمد رمضان بالامتناع عن أداء أغاني الراب، والاكتفاء بالتمثيل أو الرقص.
وعبر أحمد الفيشاوي في اللقاء عن إعجابه بمحمد رمضان في أغنيات مثل "مافيا" التي وصفها بـ"لذيذة"، و"إنساي" بسبب تواجد المطرب المغربي سعد لمجرد معه.
وأعلن الفيشاوي" أنه سيطرح أغنيته "نمبر 2" التي يهاجم فيها محمد رمضان خلال 3 أيام على مختلف المنصات.
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