محمد ثروت عن «يا مستعجل فراقي»: توقيتها في عيد الحب مفرقش معايا

أكد الفنان والمطرب محمد ثروت أنه لم يغب عن الساحة الفنية بعد عودته بأغنية "يا مستعجل فراقي".

أضاف في لقاء له عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" اليوم السبت: "ماسبتش عمري الفن ولا الساحة الغنائية، لما بيكون في فرصة بنشتغل وعملت قبلها مناجاة 1 ومناجاة 2 وأقمت حفلات الليلة المحمدية والنصف من شعبان ومستمر فيها لكن جاء ابني أحمد ومجموعه من أصدقائه مثل الدكتور سمير صبري وقالوا لازم محمد ثروت يغني عاطفي".

تابع: "قالوا لازم ننقي حاجات واتكلمنا مع رحيم وناس تانية وعملنا تقريبًا 7 ألحان واخترنا هذا التوقيت لطرح أغنية يا مستعجل فراقي وفيه ناس قالت الاغنية عن الفراق مع عيد الحب؟ قلتلهم أنا مش عارف أنا حاسس إنها أغنية تناسب الشتاء وتناسب تداعيات كورونا والحمد لله نجحت".

قال ثروت إن أغنيته الجديدة دفعت أجيال صغيرة في السن لاستماعه لأول مرة، متابعًا: "ابني أحمد لما دخل على اليوتيوب قلي كده شفنا أعمار 16 سنة و18 سنة وهي أعطتنا علامة لاشياء مختلفة وخلتني أتطمن أوي وحسيت إن ليا ناس تنصرني كفاية إن الناس حستني وحاسة شغلي وده يدفعني أعمل كتير وكتير لأن الناس تستحق أن أساعدها بهذه النوعة من الفن ".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".