مدحت صالح ومي فاروق يتألقان في ثالث أيام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

تالق كل من مدحت صالح ومى فاروق فى ثالث أيام مهرجان عيد الحب الذى يقام بدار الأوبرا المصرية. وشهد الحفل تفاعل الجمهور معهما واغانيهما ولعل من أبرز هذه الأغانى التى قدمها الفنان مدحت صالح "كوكب تانى". وقدمت المطربة مى فاروق عددًا من الاغانى الرومانسية للفنانة أم كلثوم منهما بين الأطلال. يذكر أن دار الأوبرا قررت أن تقيم عددًا من الحفلات الغنائية بمناسبة عيد الحب والتى يشارك فيه عدد كبير من المطربين منهما كارول سماحة ومدحت صالح ومحمد ثروت.

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