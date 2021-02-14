مروة ناجي: لست ضد المهرجانات وأحب عمر كمال وحسن شاكوش

قالت المطربة مروة ناجي إنها ولفترة طويلة كانت لا تسمع أغاني المهرجانات وتمنع أولادها من سماعها لأن بها كلام غير لائق.

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع عمرو الليثي أن أغاني المهرجانات تحقق أرقاما مرعبة على يوتيوب وأصبح أولادها يسمعونها.

وأضافت أن أغاني المهرجانات تتطور بشكل كبير ويوجد تحسن في اختيار الكلمات.

وقامت بغناء اغنية " بنت الجيران" ومهرجان " اندال" ، واشادت بصوت عمر كمال وشاكوش.

وأشارت إلى انها تستعد قريبا لغناء اغنية مكس راب وعربي وستكون مفاجأة للجماهير.