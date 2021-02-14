نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.
قررت الفنانة الكويتية شيماء سليمان، الاعتزال بشكل نهائي، مؤكدة أن ظهورها في دراما رمضان المقبل 2021 من خلال مسلسل "سما عالية" سيكون آخر ظهور لها.
أكد الفنان أحمد الفيشاوي أنه الوحيد القادر على الرد على الفنان محمد رمضان.
كشفت الفنانة ديانا كرزون عن حملها الاول من خلال كليب اغنيتها الجديدة والتى طرحتها امس بعنوان "هو مين".
نشرت الفنانة رنا رئيس تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن وفاة والدها ظهر اليوم عبر خاصية استورى.
بدأ فصل جديد فى ازمة رانيا يوسف والاعلامى العراقى نزار الفارس الذى هاجم رانيا بضراوة خلال لقاء جمعه بالاعلامية مى العيدان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن .. صدمة رنا رئيس .. اعتزال فنانة شهيرة .. خناقة أحمد الفيشاوى مع محمد رمضان ورانيا يوسف مع نزار الفارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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