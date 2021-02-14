نجوم لبنان مصدومون بعد وفاة ناريمان عبود زوجة الملحن وسام الأمير بكورونا

ناريمان عبود زوجة الملحن والمطرب وسام الأمير توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، وقد نعاها الملحن اللبناني برسالة مبكية، وقد قدم التعازي له العديد من نجوم الوسط الفني في مصابه الأليم.

وفاة ناريمان عبود زوجة الملحن وسام الأمير

وسام الأمير الملحن اللبناني نشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة نعى فيها زوجته ناريمان عبود التي توفيت على إثر مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا الذي أصيبت به خلال الفترة الماضية، وعبر وسام الأمير عن حزنه والألم الذي يمر به بعد وفاة زوجته التي وصفها بـ"نور عينه" كما أكد على شعوره بالوحدة بعد هذا الرحيل فكتب: "يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فالى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية، ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات الله يرحمك يا اميرة"

إليسا عن رحيل ناريمان عبود: "ما عم صدّق شو هالخبر الحزين"

إليسا من النجوم الذين قدموا العزاء للملحن وسام الأمير عبر حسابها على "تويتر" واعربت عن صدمتها من الخبر المؤلم، والذي أكدت أنها ليست قادرة على تصديقه، واصفة رحيل ناريمان عبود بالخسارة الكبيرة فكتبت إليسا: "ما عم صدّق شو هالخبر الحزين ومصدومة أدي الحياة ظالمة يا الله شو كنت حبا. من كل قلبي زعلت على ناريمان الملكة بكل معنى الكلمة. الله يصبّر قلبك يا وسام، ويعزيك مع عيلتك على هالمصاب ! فعلأ خسارة!"، من جانبها نعت كذلك الفنانة نانسي عجرم الراحلة عبر حسابها على "تويتر" كما قدمت العزاء لاسرتها وتمنت لهم تجاوز هذه المصيبة على حد وصفها وأن يلهمهم الله الصبر فكتبت: " شو قاسية هالحياة وغدّار الموت، زعلت من قلبي وسام، الله يرحم ناريمان ويصبركن على غيابها ويكون حدكن بهالمصيبة، قلوبنا معكن"

النجوم ينعون الراحلة ناريمان عبود

مايا دياب نعت كذلك ناريمان عبود، وقدمت العزاء لاسرتها وزوجها الملحن وسام الأمير فكتبت عبر حسابها على "تويتر": " شو هالخبر المحزن والصادم، أميرة أكيد وست تشعّ حياة كيف قررت أن تتركي الحياة ..أمير حرقتك كبيرة ووجع الاولاد ما رح يخلص..كسرتلي قلبي ناريمان..الله يقوّيك يا أمير وتكون نفسِك بالسما"، كما علقت الفنانة كارول سماحة: "ما في كلام يعبر عن هالصدمة الليلة.. وما في كلام بخفف وجع الخسارة الله يصبرك يا وسام"، وقدم الفنان رامي عياش العزاء للملحن وسام الأمير فكتب: "خبر مؤلم ومزعج جدا ، تعازينا خينا وسام بفقدان زوجتك ناريمان"، وكتب المخرج سعيد الماروق: " يا الله على هالخبر الحزين.. البقية بحياتك يا وسام يا صديقي روحها بالسما".