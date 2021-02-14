شيماء ناجى تحيى حفلا فى ساقية الصاوى.. اليوم

بروفات مكثفة تقوم بها المطربة شيماء ناجي نجمة The Voice، من أجل الاحتفالات الخاصة بعيد الحب لهذا العام حيث تحيي أول حفلاتها في ساقية الصاوي علي مسرح النهر اليوم.

وسيحمل الحفل عنوان "بيت السلطنة .. الموسيقي حياة الروح"، حيث تشارك عدد من المطربين في الحفل وهم آية سلطان والسيد رزق ومحمد شطا ومنعم ونورهان المرشدي.

وأكدت شيماء، سعادتها بالتواجد مع جمهور كبير وذواق وهو جمهور ساقية الصاوي، وبالتحديد في عيد الحب، وفي ظل الظروف الحالية الخاصة بإنتشار وباء كورونا.

وقالت: "الفن دائما له دور كبير في نشر الحب والتفاؤل من خلال تقديم عدد من الأغاني المميزة التي قدمها مجموعة من نجوم الغناء الكبار منهم الراحلة وردة التي سأقدم لها أغنية (العيون السود) والتي قدمتها في فيلم (صوت الحب)، من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وأيضا أغنية الراحلة ذكري (الله غالب) وهي من كلمات وليد رزيقة وألحان صلاح الشرنوبي والتي قدمتها عام 2001، وأيضا أغنية (كتير بنعشق) للمطربة شيرين عبدالوهاب وهي أغنية فيلم (عن العشق والهوى)، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد يحي وتوزيع محمد مصطفى".

وأضافت: الحفل استدعاء لحالة الطرب والسلطنة في الغناء من خلال تقديم أشهر وأحلى أغاني الحب حيث سيقدم باقي المطربين والمطربات المشاركين معي في الحفل أغاني متنوعة لعدد من عمالقة الغناء منهم عبد الحليم حافظ، وورد الجزائرية وسيد مكاوي وحورية حسن ومحمد العزبي بالإضافة إلى أغاني مجموعة من نجوم الغناء منهم أنغام وشيرين وأصالة وجورج وسوف وبهاء سلطان ولؤي وحسين الجسمي.

وعلى الجانب الآخر كانت شيماء قد انتهت من تسجيل مجموعة من الأغاني التي ستطرحها قريبا والتي تعاونت فيها مع الشعراء أحمد إبراهيم وعمرو المصرى وعزيز الشافعى ومصطفى جودة وحسن عطية، والملحنين أحمد سعد وعزيز الشافي ومدين وعصام كاريكا وعمرو الشاذلى وأحمد العتباتي، الموزعين فهد وهانى يعقوب وأحمد عادل، وقامت بتصوير أغنيتين علي طريقة الفيديو كليب من إخراج كامبا وسيتم طرحها علي الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي والإذاعات قريبا.