ويجز ساخرا من صورته مع حارس الأهلي: على فكرة الشناوي مش طويل

نشر مطرب الراب ويجز صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر برفقة حارس مرمى نادى الأهلى محمد الشناوى بعد فوزه ببرونزية كأس العالم للأندية.

وعلق ويجز ساخرا: "على فكرة الشناوى مش طويل قوى في الحقيقة".

وحقق فيديو كليب أغنية "مش فير" لـ ويجز نجاحا كبيرا حيث احتل التريند رقم 2 بعد طرحه عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

وكانت روبي شاركت "ويجز" في غناء أغنيته الشهيرة "باظت خالص" علي الهواء مباشرة خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة".

واحتفلت الفنانة إسعاد يونس بنهاية عام 2020 وبداية عام 2021، وذلك من خلال حلقة خاصة ببرنامجها "صاحبة السعادة" والذي يعرض على قناة DMC ، وذلك لعرض احتفالية خاصة بمناسبة رأس السنة، واستضافت إسعاد خلال خلال الحلقة النجوم روبي وبهاء سلطان وويجز.

وشارك ويجز روبي أغنية باظت علي مسرح صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وحرصوا أن يكون السلام بالكوع لاتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.