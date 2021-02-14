ويجز ساخرا من صورته مع حارس الأهلي: على فكرة الشناوي مش طويل

وظهر برفقة حارس مرمى نادى الأهلى محمد الشناوى بعد فوزه ببرونزية كأس العالم للأندية.
وعلق ويجز ساخرا: "على فكرة الشناوى مش طويل قوى في الحقيقة".
وحقق فيديو كليب أغنية "مش فير" لـ ويجز نجاحا كبيرا حيث احتل التريند رقم 2 بعد طرحه عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".
وكانت روبي شاركت "ويجز" في غناء أغنيته الشهيرة "باظت خالص" علي الهواء مباشرة خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة".
واحتفلت الفنانة إسعاد يونس بنهاية عام 2020 وبداية عام 2021، وذلك من خلال حلقة خاصة ببرنامجها "صاحبة السعادة" والذي يعرض على قناة DMC ، وذلك لعرض احتفالية خاصة بمناسبة رأس السنة، واستضافت إسعاد خلال خلال الحلقة النجوم روبي وبهاء سلطان وويجز.
وشارك ويجز روبي أغنية باظت علي مسرح صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وحرصوا أن يكون السلام بالكوع لاتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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