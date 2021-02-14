إنجى علاء ويوسف الشريف يحتفلان بعيد الحب

نشرت الفنانة إنجي علاء صورة مع زوجها يوسف الشريف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، احتفالا بعيد الحب.

إنجي علاء مع زوجها يوسف الشريف في احد الاماكن، وكتبت معلقة: "عيد حب سعيد".

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وكانت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء أكدت أنها أوشكت على الانتهاء من كتابة حلقات مسلسل "كوفيد ٢٥"، لافتة إلى أن قصة المسلسل من وحي خيالها وتتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.

مسلسل كوفيد 25، من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠٢

وشارك الفنان يوسف الشريف في بطولة مسلسل " النهاية" مع كل من عمرو عبدالجليل، باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.