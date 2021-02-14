ياسمين رئيس تحتفل بعيد الحب باللون الأحمر

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ياسمين رئيس وهى ترتدى جاكت باللون الأحمر احتفالا بعيد الحب وكتبت معلقة: " عيد حب سعيد".

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.