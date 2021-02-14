إيمى طلعت زكريا تنشر صورة برفقة أبناء فنانين راحلين

نشرت إيمى طلعت زكريا صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

وظهرت فى الصورة برفقة اصدقائها من ابناء الفنانين وكتبت معلقة:" أبناء الفنانين الراحلين محمد متولى- احمد راتب - صلاح رشوان - طلعت زكريا ربنا يرحمهم يارب".

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وكانت إيمي طلعت زكريا كشفت عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها أصبحت بخير.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على إلى أنها خرجت من المستشفى بعد أن تعرضت لوعكه صحية بسبب تغيير الجو والأكل.

ونشرت إيمي عبر حسابها صورتين لها وكتبت: "والله كنت رايحة الغردقة يومين أغير جو بكل نشاط وحيوية قضيتهم في المستشفى.. الحمد لله على كل شىء".