أحكيلك لـ محمد فؤاد تواصل تصدر تريند يوتيوب.. فيديو

تواصل اغنية "احكيلك" للمطرب محمد فؤاد تصدر التريند بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. وحققت أغنية "احكيلك" اكثر من 400 الف مشاهدة، الاغنية من كلمات : اسامة محرز والحان : وليد سعد وتقول كلمات الاغنية : احكيلك عنها أقولك إيه غير إنها هي اللي أنا حبيتها..و حبها سر و عايش فيا ماكنتش بتحكي و مطمنه في الكون غير ليا كانت تحكيلي عن حب جديد بسهوله كدا عادي وابقي هموت هتجنن منها و اعمل فيها هادي بتعذب من يوم ما عرفتها..و دا حالي يوماتي ومن ناحية اخرى حققت أغنية «ليه» لـ محمد فؤاد 2 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب. أغنية «ليه» لـ محمد فؤاد تم طرحها يوم 14 يناير الماضي، وهي من كلمات: أسامة محرز، وألحان: محمد خلف، وتوزيع وميكس وماستر: أحمد عبد السلام.

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