هاني شاكر في التحضيرات الأخيرة لحفل عيد الحب بـ الأوبرا.. صور

وظهر هاني شاكر في التحضيرات الأخيرة وبروفة حفل عيد الحب والمقرر احياؤها اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح دار الاوبرا المصرية.
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من ناحية أخرى، طرح هانى شاكر، مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "كيف بتنسى" عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، وأداها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، وألحان وليد وتوفيق، توزيع باسم منير، وإخراج هنا حافظ.
وتنظم دار الاوبرا برعاية إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ورئاسة الدكتور مجدي صابر، سلسلة حفلات بمناسبة "عيد الحب"؛ على مدار خمس ليالٍ متتالية، بمشاركة ١٥ مطربا وموسيقيا من مصر والوطن العربي.
وقال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، إن سلسلة حفلات عيد الحب تبدأ فى الثامنة مساء الخميس 11 فبراير، وتستمر حتى الاثنين 15 فبراير على المسرح الكبير، ويحييها نخبة من نجوم الغناء والموسيقى المصريين والعرب في قلب القاهرة النابض بالثقافة والفنون.
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