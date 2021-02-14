فيديو مفارقات طريفة في الحلقة الأولى من"حلوة الدنيا سكر" و هنا الزاهد تحتفل

هنا الزاهد احتفلت بعرض أحدث أعمالها الدرامية "حلوة الدنيا سكر" والذي استطاع أن يتصدر التريند بعد عرض الحلقة الأولى منه وبات حديث الجمهور.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" لهنا الزاهد يتصدر التريند

"حلوة الدنيا سكر" مسلسل الفنانة هنا الزاهد الجديد تصدر تريند "تويتر" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عرض أولى حلقات المسلسل يوم السبت 13 فبراير، وبدأت الحلقة الأولى بحكاية "ساندي كراش"، وتقدم هنا الزاهد في الحكاية قصة فتاة تعمل في السيرك كمدربة تسعى للتعامل مع الحيوانات بشكل مختلف مما يثير حفيظة القائمين على السيرك، في وقت تعيش حالة من المعاناة بسبب خوفها من التعامل مع الرجال، وتوجه "ساندي" هنا الزاهد في الحلقة الأولى العديد من المواقف الطريفة منها استماعها لصوت جدها "بيومي فؤاد" الذي توفي منذ سنوات لكن روحه تسكن سيارته التي تقودها بشكل مستمر وتدور بينهما العديد من الحوارات الكوميدية أثناء قيادتها للسيارة مما يتسبب في القبض عليها.

النجوم يهنئون هنا الزاهد بعد عرض الحلقة الأولى من "حلوة الدنيا سكر"

هنا الزاهد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة وفيديو لمسلسل "حلوة الدنيا سكر" كما طلبت كذلك من متابعيها وزملائها الكشف عن آرائهم في الحلقة الأولى منه فكتبت ياسمين رحمي تعليقا على ما نشرته هنا الزاهد فكتبت: "موتيني ضحك وانتي قاعده بتكلميه بجديه جدا"، بينما علق الفنان محمد عبدالرحمن: " مبرورك يا هنا وبامر الله يكسر الدنيا"، وقدمت الفنانة آيتن عامر التهنئة كذلك للفنانة هنا الزاهد على عرض الحلقة الأولى من المسلسل والتي ظهر فيها كل من هشام اسماعيل والذي يجسد دور عم "ساندي" هنا الزاهد، كما ظهر كذلك الفنان محمد الكيلاني الذي يقدم شخصية ساحر في السيرك.

هنا الزاهد تظهر بالحجاب في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"

هنا الزاهد روجت خلال الفترة الماضية لمسلسل "حلوة الدنيا سكر" عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الفنانة المصرية العديد من الصور والشخصيات التي تقدمها في العمل الجديد، والتي كان من بينها شخصية "مريم" التي تظهر من خلالها هنا الزاهد بالحجاب، وأثارت هنا الزاهد الجدل بصورة لها تظهر عليها علامات الحمل، وذلك من احداث مسلسلها الجديد، ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم الفنان محمد كيلاني، وميدو عادل، وليلى عز العرب، ومحمد الشرنوبي، وحنان سليمان، وبسنت النبراوي، وياسمين رحمي، ومحمود عبدالمغني كما يظهر كذلك الفنان أحمد حاتم، والفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد الذي من المتوقع أن يكون أحد ضيوف شرف العمل.