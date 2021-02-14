أخبار الفن.. أحكيلك لـ محمد فؤاد تواصل تصدر التريند.. وحمادة هلال ضيف إسعاد يونس الاثنين المقبل

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.

تواصل اغنية "احكيلك" للمطرب محمد فؤاد تصدر التريند بعد ايام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت اغنية "احكيلك" اكثر من 400 الف مشاهدة، الاغنية من كلمات : اسامة محرز والحان : وليد سعد

وتقول كلمات الاغنية :

احكيلك عنها أقولك إيه غير إنها هي

اللي أنا حبيتها..و حبها سر و عايش فيا

ماكنتش بتحكي و مطمنه في الكون غير ليا

كانت تحكيلي عن حب جديد بسهوله كدا عادي

وابقي هموت هتجنن منها و اعمل فيها هادي

بتعذب من يوم ما عرفتها..و دا حالي يوماتي

ومن ناحية اخرى حققت أغنية «ليه» لـ محمد فؤاد 2 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

أغنية «ليه» لـ محمد فؤاد تم طرحها يوم 14 يناير الماضي، وهي من كلمات: أسامة محرز، وألحان: محمد خلف، وتوزيع وميكس وماستر: أحمد عبد السلام.

ستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، الاثنين المقبل، الفنان حمادة هلال.

وقال حمادة هلال صورة تجمعه بإسعاد يونس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "إن شاء الله يوم الاثنين القادم مع صاحبة السعادة".

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال، فيديو كليب أغنية "آية في الجمال" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وأخرج الكليب عادل سرحان.

قالت المطربة مروة ناجي إنها ولفترة طويلة كانت لا تسمع أغاني المهرجانات وتمنع أولادها من سماعها لأن بها كلام غير لائق.

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع عمرو الليثي أن أغاني المهرجانات تحقق أرقاما مرعبة على يوتيوب وأصبح أولادها يسمعونها.

وأضافت أن أغاني المهرجانات تتطور بشكل كبير ويوجد تحسن في اختيار الكلمات.

نشر مطرب الراب ويجز صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر برفقة حارس مرمى نادى الأهلى محمد الشناوى بعد فوزه ببرونزية كأس العالم للأندية.

وعلق ويجز ساخرا: "على فكرة الشناوى مش طويل قوى في الحقيقة".

وحقق فيديو كليب أغنية "مش فير" لـ ويجز نجاحا كبيرا حيث احتل التريند رقم 2 بعد طرحه عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

ستضاف الإعلامي عمرو الليثي المطربة مروة ناجي التي شدت بباقة من أجمل أغانيها والأغاني الطربية.

وكانت مفاجأة الحلقة دويتو غنائي بين الإعلامى عمرو الليثى والمطربة مروة ناجى في اغنية " بامر الحب " للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ ، خلال لقائها معه ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة بمناسبة عيد الحب.

وعلي جانب اخر قالت مروة ناجي أن أم كلثوم حالة خاصة بالنسبة لها ، وموسيقار الأجيال مدرسة نتعلم منها ، وأن أفضل ممثلة قامت بالغناء سعاد حسني وافضل مطربة قامت بالتمثيل شادية.