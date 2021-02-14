وفاة الراقصة اللبنانية ناريمان عبود جراء كورونا

توفيت الراقصة اللبنانية، ناريمان عبود، زوجة الفنان اللبناني، وسام الأمير، يوم أمس السبت، بعد معاناة جراء الإصابة بفيروس كورونا.
ونعاها زوجها الملحن، وسام الأمير، بكلمات مؤثرة عبر صفحته في "تويتر"، ناشرا صورة للراحلة، وقال: "يا أوفى زوجة وأحن أم، يا رمز التضحية والوفاء، يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء..لقد كنت معي وحولي في كل مكان، شامخة كشجر النخيل، فإلى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية..ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة، إذا صار أغلى الناس رفات...الله يرحمك يا أميرة"
هذا وتقدم عدد من النجوم بالتعزية من الأمير، كان من بينهم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، التي أعربت عن حزنها قائلة: "ضيعان الناس المحبة الطيبة، هالدني بلا وفى، عم تغيب عنا أحبابنا، انشا لله تكون نفسا بالسما".
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