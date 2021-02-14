مسلسل ”حلوة الدنيا سكر” يتصدر تريند تويتر بعد عرض أول حلقة

تصدر مسلسل حلوة الدنيا سكر، قائمة الأكثر تداولاً بموقع تويتر، بعد عرض أولى حلقاته وهى حكاية "ساندي كراش" والذي تقوم ببطولته النجمة هنا الزاهد في أول بطولة درامية.

وكتبت شركة سينرجى للإنتاج الفنى، عبر حسابها بموقع تويتر: "مسلسل حلوة الدنيا سكر يتصدر تريند تويتر مصر بعد عرض أول حلقة من المسلسل ".

وقدمت هنا الزاهد شخصية "ساندي" التى تعمل في سيرك ولديها بعض الهواجس والتخوفات تجاه التعامل مع الرجال، ويشارك في بطولة الحكاية الأولى عدد من النجوم على رأسهم محمد كيلاني الذي يقدم شخصية ساحر في السيرك، وهشام إسماعيل الذي يقدم شخصية مدير السيرك، إضافة إلى كونه عم هنا الزاهد ولكنه يرفض إعلان ذلك في العمل.

وتدور حكاية "ساندي كراش" حول فتاة خجولة جدا تعمل في سيرك وتتجنب التعامل مع المجتمع وتحاول العيش بعيدة تماما عن الناس، ولا تتعامل سوى مع والدها وعمها وصديقتها فقط، وتمر بالكثير من المفارقات الكوميدية خلال الأحداث، حتى تتمكن في النهاية من التغلب على مخاوفها وتحقق أحلامها بدعم من حولها.

كما يظهر صوت الفنان بيومي فؤاد خلال حلقات الحكاية الأولى، حيث يجسد شخصية جد ساندي الذي توفى منذ فترة وترك سيارة تاريخية، ولكن روحه تعيش في السيارة ويحدثها كلما قامت بقيادتها.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يعرض على شاشة قناة "dmc" في تمام الثامنة مساء، كما يعرض على منصة "watch it"، وهو من إنتاج شركة سينرجى و "k media.