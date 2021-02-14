يستعد النجم أحمد عز لتصوير فيلمه الجديد "الجريمة" ويجسد من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا علي عقب وتدور الأحداث في إطار الأكشن.
فيلم "الجريمة" وهو رؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته ماجد الكدوانى وسيد رجب وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن وسيبدأ تصوير أولى مشاهده خلال الأيام المقبلة بالغردقة.
من ناحية أخرى انتهى النجم أحمد عز من تصوير معظم مشاهده في فيلم "كيرة والجن" والذي يجمعه بكريم عبد العزيز لأول مرة، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سينرجي، فيلم كيرة والجن مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد عز مجرم بالأجر فى فيلم ”الجريمة” لـ شريف عرفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.