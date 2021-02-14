أحمد عز مجرم بالأجر فى فيلم ”الجريمة” لـ شريف عرفة

يستعد النجم أحمد عز لتصوير فيلمه الجديد "الجريمة" ويجسد من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا علي عقب وتدور الأحداث في إطار الأكشن.

فيلم "الجريمة" وهو رؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته ماجد الكدوانى وسيد رجب وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن وسيبدأ تصوير أولى مشاهده خلال الأيام المقبلة بالغردقة.

من ناحية أخرى انتهى النجم أحمد عز من تصوير معظم مشاهده في فيلم "كيرة والجن" والذي يجمعه بكريم عبد العزيز لأول مرة، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سينرجي، فيلم كيرة والجن مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل.