الرومانسية.. أفلام عالمية يمكن مشاهدتها فى عيد الحب

يحل اليوم عيد الحب الذى يحتفل به المصريين وتحديدا العشاق الذين تجمع بينهم الرومانسية وفى مثل هذا اليوم يعتاد المشاهدة على أفلام رومانسية وخاصة الافلام العالمية.
نرصد فى التقرير التالى ابرز الأفلام العالمية الرومانسية التى يمكن مشاهدتها فى عيد الحب.
The Note Book
وتدور أحداثه حول فتاة تدعى "آلي" تقع في حب شاب يدعى "نوح"، ليبتعدان عن بعضهما بعض ابسبب الفوارق الطبقية وبعد سنوات عدة، تشاهد "آلي" بالصدفة صورة لحبيبها السابق يتحدّث فيه عن حياته، لتستعيد كل ذكرياتها الجميلة معه وتقع في حيرة بين الاستجابة لحنينها إلى شريكها القديم وبين التمسك بحياتها المستقرة.
La la land
فيلم رومانسي والذي بإمكانكِ مشاهدته مع شريككِ في عيد الحب، وتدور أحداث هذا الفيلم الموسيقي حول رجل وامرأة يقعان في حبّ بعضهما بعضا، لتقف طموحاتهما المهنية عائقًا أمام رومانسيتهما الحالمة.
Her
هو فيلم رومانسي يجمع الخيال والعلم معًا، تدور أحداث هذا العمل حول رجل في الأربعين من عمرة، يشعر بالوحدة وغير سعيد في عملة، يقوم بشراء تحديث جديد لنظام التشغيل الخاص بة، حيث يتميّز بمساعد افتراضي يعمل بتقنية الذكاء الإصطناعي، وقد القي عليه اسم سامانثا. مع مرور الوقت، تبدأ سامانثا بأخذ حيزٍ كبير من وقت هذا الرجل ويعيشان علاقة رومانسية غريبة.
Crazy Stupid Love
فيلم يحكي قصة الزوجان يتسمان بالجنون والمرح. إن كنتِ بحاجة إلي الكثير من المرح والإثارة فبالتأكيد هذا الفيلم هو اختيارك الأمثل.
The Vow
من الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة عند عرضة وهو المفضل لدى الكثير من حيث إنه مقتبس عن قصة حقيقية لزوجين تعرضا لحادث مروري كان السبب في أحداث مثيرة غير متوقعة.
Me Before You
الكثيرات منا تشبه بطلة هذا الفيلم، فالتجربة التي مرت بها قد تكوني أنتِ أيضًا مررت بها في أي من مراحل عمرك المختلفة. لذلك إذا كنت تحلمين بأن تكوني بطلة لفيلم يومًا ما، فلا تفوتي فرصة مشاهدته. حتمًا ستجدين نفسك في كل مشهد من مشاهدة.
Pride & Prejudice
إذا كنتِ ممن ينبهرون بقصص الحب الأسطورية التي ينتصر الحب فيها، فهذا أنسب فيلم يمكنك اختياره لتشاهديه في عيد الحب.
Valentine's Day
نختتم قائمة الأفلام التي نقترحها لكِ لمشاهدتها في عيد الحب بهذا الفيلم الذي يروي كيف يمر يوم الفلانتين على مختلف الأشخاص. أنا من محبي هذا الفيلم كثيرا لأني أرى أن أي منا يمكنة أن يجد نفسك في أحداثة.
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