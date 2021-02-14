شاهد.. ويزو تحتفل مع زوجها بعيد الحب

احتفلت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"، بعيد الحب مع زوجها، ونشرت فيديو يجمعهما، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وكتبت من خلال الفيديو معلقة: "happy valentines day ". وقالت الفنانة ويزو خلال استضافتها ببرنامج "ليلة الخميس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": «انا كنت مدرسة كيمياء للمرحلة الثانوية وكنت بحب الكيمياء لأنها مرتبطة كثيرا بحاجات كتير في حياتنا». وأضافت: «كنت بحفظ الطلاب علي طريقة الأغاني.. وكنت التزم لو كان فيه تفتيش ولا حاجه»، وعقب الفنان حماده هلال، قائلا: «كان نفسي ابقى تلميذ عند ويزو».

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