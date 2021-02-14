شاهد.. حمو بيكا يظهر بإطلالة غريبة في الصحراء

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة له، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حمو بيكا فى الصورة بملابس غريبة فى الصحراء، مما أثار إعجاب متابعيه.

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا تعرض لحالة من الارتباك، أثناء حواره مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة "mbc مصر"، قائلا: "مش عارف مالي، حاسس بحاجة غريبة".

وأضاف "حمو بيكا" خلال لقائه: "الموضوع ده حصل معايا في برنامج قبل كده، لما دخلت لقيت ناس لابسه أسود وبتصوت، وانا متكتف ومش عارف أعمل حاجة؛ لاني مش عارف هما بيصوتوا ليه، وتفاجأت في الآخر إنه برنامج مقالب لرامز جلال".

وسألت الإعلامية ياسمين عز، حمو بيكا، عن سبب الكلمات والجمل التي يصعب عليه نطقها، مثل: "باتون ساليه، سيشوار، اكستنشن"، خاصة عندما تحدث مع رامز جلال ونطق "اسمع عا رامز"، فرد قائلا: "مش عارف، هي اللي بتيجي كده بسبب خوفي من رامز والكهرباء والمياه".