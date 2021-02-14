للعشاق.. 6 أفلام مصرية فى عيد الحب

يحتفل المصريون، بعيد الحب الـ"الفالنتاين"،اليوم، ويحاولون التعبير عن مشاعرهم الرومانسية للشريك، وتناولت السينما العديد من القصص الرومانسية، التي تكون مناسبة لمشاهدتها في هذا اليوم، أو كما تقول العامية المصرية "هتروق على العشاق".

ونرصد بعض الافلام المصرية التى قدمت الرومانسية فى عيد الحب.

"أهواك":

تدور أحداث الفيلم حول شريف قابيل، وهو طبيب متخصص في جراحات التجميل، يتعرف عن طريق شقيقته نجوى على شابة صغيرة في السن تدعى بسنت ويعجب بها، ولكنه عندما تسنح له الفرصة للقاء والدتها العزباء رنا، والتواجد معها في نفس المكان لفترة، يزداد إعجابه بالأم، فيحاول طيلة الوقت أن يوقعها في حبه خلال تواجده معها بالغردقة بدعوة من الابنة.

الفيلم بطولة تامر حسني، وغادة عادل، وانتصار، ومحمود حميدة، وأمل رزق، وأحمد مالك، وإلهام عبد البديع، قصة وإخراج محمد سامي، وسيناريو وليد يوسف، وإنتاج رنا السبكي.

"إذاعة حب":

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث يعرض فكرة لجوء بعض البشر إلى ارتداء أقنعة، لإخفاء حياتهم ومشاكلهم وراءها عندما تجمع الصداقة بين فتاتين تعملان بالإعلام وتقديم البرامج الإذاعية لكل منهما أسلوبه الخاص في الحياة وفي عملهما، فالفتاة "ليلى"، تقع في حب زميلها بالعمل المهندس "حسن"، الذي يرتدي هو الآخر قناعا يخفي حياته وراءه، وتتوالى الأحداث مع وقوع حسن ببعض الأزمات عندما تُكتشف حقيقته.

الفيلم من بطولة منة شلبي، وشريف سلامة، وإدوارد، ويسرا اللوزي، ومنى هلا، ولطفي لبيب، من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

"تيمور وشفيقة":

"تيمور" يدرس بكلية الشرطة، وتدور بينه وبين "شفيقة" علاقة حب قوية، وتتوالى الأحداث ويعمل تيمور في الحراسات الخاصة لكبار الشخصيات، وفي الوقت نفسه تحصل شفيقة على الدكتوراه، ويتم تعيينها وزيرة لشئون البيئة، وتعيين تيمور حارسا خاصا لها، وفي رحلة عمل خارج البلاد يتم اختطاف الوزيرة، ويسعى تيمور بكل الطرق لفك أسرها.

الفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكي، هالة فاخر، رجاء الجداوي، جميل راتب، سيناريو تامر حبيب، وإخراج خالد مرعي.

"أبو علي":

حسن، شاب فقير، يعيش في بيت فقير، يسرق مضطرًا بعد أن فقد والديه في حادث حريق بالصعيد، وعندما يطالب بتعويض أمام القضاء لا يحصل على شيء، لأن إصدار الأحكام يحتاج لسنوات طويلة.

يدفع الإحساس بالظلم "أبو علي" لأن يسرق، عندما يجد نفسه مسؤولا عن إعالة إخوته، ويجد نفسه مطاردا من أكثر من موقع، وأكثر من مكان، وأثناء الهرب يركب سيارة مع الفتاة سلمى الهاربة أيضًا، بعد أن حاول زوج أمها أن يغتصبها، تظهر الصحف في اليوم التالي وبها صورة سلمى كمجرمة هاربة مع الشاب التي اتهمه ضابط فاسد بأنه قتل أحد جنوده، رغم أنه هو القاتل برصاصة طائشة، وهكذا يصبح على الاثنين الهرب دون توقف، خاصة أن أم سلمى ليس بيدها أن تفعل شيئا، ويتجه الاثنان إلى إحدى الواحات ويقع كل منهما في حب الآخر.

الفيلم، بطولة كريم عبد العزيز، منى زكي، وطلعت زكريا، وخالد الصاوي، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، من إنتاج "شركة نهضة مصر".

"هيبتا":

يقرر الدكتور شكري مختار، اختصاصي علم النفس أن يقدم محاضرة أخيرة، ويقوم من خلال المحاضرة بالإجابة على واحد من أهم الأسئلة المركزية، وهو كيفية حدوث الحب، حيث يشرح خلال محاضرته المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات.

الفيلم بطولة ماجد الكدواني، وعمرو يوسف، وأحمد مالك، وأحمد داوود، ودينا الشربيني، وجميلة عوض، وياسمين رئيس، وسيناريو وائل حمدي، وإخراج هادي الباجوري.

"سهر الليالي":

فيلم دراما رومانسي كوميدي، يحكي عن أدق التفاصيل والخبايا في حياة أربعة من الأزواج الأصدقاء، وتبدأ أحداث الفيلم في الليلة التي يجتمع فيها الجميع في حفل عيد ميلاد ابنة أحدهم، وفي هذه الليلة تقع خلافات بين الأزواج وزوجاتهم، حيث إن حياتهم العاطفية شديدة التوتر، ليجتمع الرجال الأربعة، ويقررون ترك القاهرة ومشاكلها، والسفر إلى الإسكندرية للاستمتاع، وإعادة حساباتهم.

الفيلم بطولة أحمد حلمي، فتحي عبد الوهاب، شريف منير، حنان ترك، جيهان فاضل، علا غانم ومنى زكي، من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة.