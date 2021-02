دنيا سمير غانم تهنئ متابعيها بعيد الحب عبر انستجرام

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها بعيد الحب و ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

و علقت دنيا قائلة :" Happy Valentine's day everyone May all ur days be filled with love "

وتألقت دنيا سمير غانم في الصورة بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستان احمر، كشف عن رشاقتها و جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم علي رفع خصلات شعرها الأسود ، و لفتت الأنظار بمكياجها الجذاب و المميز مما كشف عن جمال ملامحها.

يذكر أن دنيا سمير غانم، شاركت بالسباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بدل الحدوتة ٣" والذي يعد مسلسلا ذا فكرة جديدة، حيث يتم عرض كل ١٠ أيام قصة مختلفة عما قبلها، وشاركها البطولة والدها الفنان سمير غانم، شيماء سيف، محمد أوتاكا، وعمرو وهبة، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وإخراج خالد الخلفاوي.