شاهد.. يارا تبعث رسالة تفاؤل لمتابعيها عبر تويتر

نشرت الفنانة يارا تغريدة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكتبت يارا: "صباح جديد... ويوم جديد... وأمل بالله يزيد... صباحكم أمل ..ويا رب يكون هالنهار خير على الجميع وعليه توكّلنا يااااااااا رب#صباح_الخير". كانت آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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