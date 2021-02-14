تعرف على موعد ومكان عزاء والد رنا رئيس وجدها

أعلنت الممثلة الشابة رنا رئيس عن موعد ومكان عزاء والدها وجدها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ". وعلقت "توفي إلى رحمة الله تعالى ضهري وسندي وحبيبي وقلبي وروحي أبويا المهندس عماد رئيس، أرجو الدعاء له فضلا وليس أمرا، عزاء المغفور له وجدي الحاج محمد حسن دسوقي في حدائق الأهرام البوابة الرابعة 112ل". الجدير بالذكر أن والد رنا رئيس توفي مساء أمس وذلك بعد يوم واحد من وفاة جدها.

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