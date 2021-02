كليب We are good لـ دوا ليبا يحقق 5 ملايين مشاهدة في يومين

حققت المغنية البريطانية دوا ليبا كليب اغنيتها الجديدة we are good 5 ملايين و 500 الف مشاهدة بعد مرور يومين على طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

تصدر ألبوم Future Nostalgia قائمة آي تيونز ولائحة الـ بيل بليبورد، كما أصبحت دوا لبيا تريند بالتزامن مع طرح ألبومها في ابريل 2020.

ويضم الألبوم 11 اغنية منها don't start now, cool , physical , levitating, pretty Please, halluncinate, love again , good in bed , boys will be boys.I

اثار جمهور دوا ليبا ثورة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب عدم ترشحها لجوائز حفل MTV TV video awards الماضية، رغم ما حققته من نجاح بألبومها الاخير future nostalgia.

وتصدرت دوا ليبا التريند في جميع انحاء العالم بعد ساعات من اعلان ترشيحات التي تضم افضل مغني وافضل اداء غنائي وغيره،وينافس فيها تايلور سويفت، ليدي جاجا و بيلي ايليش.