آيتن عامر تستعيد ذكريات زفافها في عيد الحب

احتفالا بعيد الحب، نشرت الفنانة آيتن عامر فيديو من حفل زفافها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.
وهنأت زوجها بكلمات من أغنية: "thinking out loud"K"، وكتبت معلقة من خلال الفيديو: "عيد حب سعيد".
وكانت روجت الفنانة آيتن عامر لمسلسلها الجديد في يوم وليلة.
يذكر أن مسلسل "فى يوم وليلة" يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم إلا وهم النجم أحمد رزق، داليا مصطفى، آيتن عامر، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وآخرين بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.
يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.
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