هنأت الفنانة بشرى، زوجها بعيد الحب، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت بشري وهي تمسك بوكية ورد كبير مع زوجها وعلقت قائلة: "لم أشعر أبدًا أنني بحاجة للاحتفال بعيد الحب، لم يكن له تعريف في كتبي ... لكنك أعطيته معنى آخر وعمقًا، لذا أصبح الآن أكثر منطقية ... شكرًا لك على تنشيط هذا التطبيق غير المستخدم في متجر حياتي وسعيد عيد الحب الخاص بي الثمين. وللمعجبين ، أود أن أخبركم أن كل يوم هو يوم عيد الحب إذا كنت في علاقة صحيحة".
وقالت بشرى خلال لقاء برنامج "et بالعربى": " إنني طالبت من خطيبى ان تكون شبكتي عبارة عن مدفن لان الموت مش بعيد وانا افكر فيه دائما ولابد ان نفكر فيه خاصة بعد ما نمر به هذا العام وبالامس القريب صديقا لى توفى فى سن صغيرة".
وأضافت بشرى: "محدش هيدوم ولا هيفضل عايش، ومن غير أي نكد لازم نتصالح مع الفكرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى لـ زوجها: مكنتش أتخيل أبدا إني هحتفل بعيد الحب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.