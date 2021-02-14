فن ومشاهير

بإطلالة جذابة.. أروى تهنئ جمهورها بعيد الحب

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وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا".

يذكر أن الإعلامية أروى كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" وغردت أروى: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي آمين". 

يشار إلى أن أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc" رمضان الماضي 2020. مطوية امين". 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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