استمع إلى أشهر الأغاني الرومانسية في عيد الحب

أثبت إد شيران للمرة الثانية أنه خبير في العلاقات العاطفية، حين أصدر أغنية Perfect. وتمكن من إضفاء حالة من الرومانسية على الأغنية حينما أعاد تسجيلها بالتعاون مع بيونسيه.

All of Me

ليس من الغريب أن تكون All of Me أكثر أغاني جون ليجيند مبيعًا، خاصة وأن لحنها ذاته مؤثر للغاية ويجذب انتباهك قبل حتى الاستماع إلى كلماتها. وقد ترشحت الأغنية لجائزة Grammy في فئة أغنية العام.

عبد الحليم حافظ

وبمناسبة أغانى الفلانتين فيعد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ رمزا لهذه المناسبة لم قدمه من أغانى عديدة عن الحب والعشق، ولعل أبرز الأغانى التى يحرص العشاق على سماعها فى عيد الحب معظمها للعندليب، ومنها أهواك واول مرة تحب وانا لك على طول وجانا الهوا.