استمع إلى أشهر الأغاني الرومانسية في عيد الحب

أثبت إد شيران للمرة الثانية أنه خبير في العلاقات العاطفية، حين أصدر أغنية Perfect. وتمكن من إضفاء حالة من الرومانسية على الأغنية حينما أعاد تسجيلها بالتعاون مع بيونسيه.
All of Me
ليس من الغريب أن تكون All of Me أكثر أغاني جون ليجيند مبيعًا، خاصة وأن لحنها ذاته مؤثر للغاية ويجذب انتباهك قبل حتى الاستماع إلى كلماتها. وقد ترشحت الأغنية لجائزة Grammy في فئة أغنية العام.
عبد الحليم حافظ
وبمناسبة أغانى الفلانتين فيعد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ رمزا لهذه المناسبة لم قدمه من أغانى عديدة عن الحب والعشق، ولعل أبرز الأغانى التى يحرص العشاق على سماعها فى عيد الحب معظمها للعندليب، ومنها أهواك واول مرة تحب وانا لك على طول وجانا الهوا.
خليك فاكرني
أغنية خليك فاكرني كانت بداية التعاون بين عمرو دياب وعمرو مصطفى. وقتها عمرو مصطفى ماكنش مشهور فكانت انطلاقة ممتازة. الأغنية دي مثال ممتاز ومتكامل للأغنية الـ Slow فيها شحنة عاطفية عالية، وفيها مسحة شجن، وقدر عمرو دياب يعبر عنها بحرفنة، وهنا لازم نقول أن ذكاء عمرو دياب مش أنه بيروح ناحية اللون اللي الجمهور عايزه، أو أنه بيقدم له اللي هو عايز يسمعه، إنما عمرو دياب هو اللي بيحرك -أو على الأقل بيأثر- في الذوق العام. بيحدد اللي الجمهور بيسمعه لكذا سنة بعد كده.
ياللي بتغيب عليا
كل الجيل اللي حب أغنية ياللي بتغيب عليا لمحمد محي أو ارتبط بها، كلهم دلوقتي أو أغلبهم بقى أصلع واتجوز وبقى عنده عيال! وأكيد صاحبته أو حبيبته اللي كان بيغني لها الأغنية دي اتجوزت وخلفت وبقت إنسانة مختلفة خالص عن اللي كان بيحبها زمان!
الأغنية كانت في البوم صورة ودمعة اللي صدر في 2002. والألبوم ده هو حجر الزاوية في مشوار محمد محي كله، أو نقدر نقول نقطة الذروة، الألبوم كان نقطة مضيئة مش في تاريخ محي بس لأ في تاريخ جيلنا كله، وكان انطلاقة للملحن محمد رحيم، اللي قدم مزيكا مختلفة وجديدة.
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